Tickets für die Sendung

Wollten Sie schon immer mal wissen, was Christian Ehring während der Einspielfilme so macht? Dann haben Sie jetzt die ultimative Chance: Kommen Sie ins extra 3 Studio nach Hamburg und schnuppern Sie den Duft der großen, weiten Satirewelt. Die Aufzeichnung findet donnerstags zwischen 19.00 und etwa 20.15 Uhr beim Norddeutschen Rundfunk in Hamburg-Lokstedt statt. Für die Tickets fällt eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 14 Euro an.



Die Ticketbestellung erfolgt über den Dienstleister >>"Immens-Veranstaltungsservice"<<

Einige Hinweise vorab:



Die Teilnahme an der Sendung kann nur erfolgen, wenn Sie gesund sind. Bei erkältungs- oder grippeähnlichen Symptomen bleiben Sie bitte zuhause und sagen so schnell wie möglich ab.

Der Aufenthalt im Studio ist nur solange möglich, wie unbedingt notwendig. Das bedeutet, dass Sie das Studio bitte umgehend nach der Aufzeichnung verlassen müssen, unser Personal leitet Sie nach der Veranstaltung aus dem Studio.

Bitte bringen Sie zur Veranstaltung nur eine kleine Tasche mit, da wir Ihre Taschen/Gepäckstücke nicht verwahren können. Sie dürfen nur Taschen/Gepäckstücke mit ins Studio nehmen, die kleiner als DIN A4 sind.

So erreichen Sie die Fernsehstudios. So erreichen Sie die Fernsehstudios Am Standort Lokstedt befinden sich die großen NDR Fernsehstudios. Hier werden unter anderem die Tagesschau und NDR Info Sendungen produziert, aber auch Talk- und Kulturformate. mehr