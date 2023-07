"Anpacken" – Werde Teil der Hofgeschichten bei "NDR auf'm Land" Stand: 04.07.2023 13:30 Uhr Die neue Produktionshalle beziehen, Abrissarbeiten im ehemaligen Schweinestall, einen neuen "Knick" pflanzen, Ernte-Technik checken, Hindernisse für ein Vielseitigkeits-Reitturnier – Ihr könnt wieder mit anpacken!

Üblicherweise schaut die Community unseres YouTube-Kanals "NDR auf'm Land" ihren Lieblingen bei der Arbeit zu. Jetzt könnt Ihr mehr als schauen, liken oder kommentieren.

Werdet Teil der Hofgeschichten!

Bei "Anpacken" seid Ihr einen Tag lang Gast auf einem der Höfe aus unseren Sendungen und schuftet Seite an Seite mit Helden unserer Produktion. Eure Gastgeber haben alle etwas Wichtiges vor, bei dem sie Eure Hilfe brauchen.

Anpacken auf den Höfen im Norden - das ist zu tun:

Wie Ihr natürlich wisst, baut der legendäre Wollunternehmer Marco Scheel aus Teplitz in Mecklenburg-Vorpommern derzeit eine Feldstein-Scheune zur Produktionshalle um. Nun heißt es: umziehen. Alles muss aus den Provisorien rein in die neue Halle.



Die Trecker-Checker Joris und Jasper checken auch Mähdrescher, Grubber und Radlader. Unter kompetenter Anleitung der Teenager aus dem Hause Rohlfing prüft Ihr die Ernte-Technik und repariert Verschleißteile. Als Belohnung folgt ein Einsatz der Technik auf dem Feld. Oder Ihr packt auf dem Reitplatz mit an, wo die Familie Sprünge für ein Vielseitigkeitsturnier auf ihrem Hof bauen will.



Die beste ökologische Tat Eures Sommers könnt Ihr mit den Familien von Hof Berg begehen. Sie laden Euch ein, mit ihnen einen neuen "Knick" zu pflanzen. Es geht raus mit dem Trecker und dann könnt Ihr fleißig Gehölze pflanzen. Tiere, Pflanzen und Böden freuen sich auf Euch.



Auf dem Hof von Geflügel-Bäuerin Christine Bremer in Suhlendorf werden Helfer für Abrissarbeiten im ehemaligen Schweinestall gesucht. Christine freut sich darauf, Euch in ihre "Hühnerwelt" zu entführen.



Direkt am ostfriesischen Deich wartet Hofgeschichten-Legende Albert Smidt auf fleißige Anpacker, denn Albert will den Teich auf dem Hof in Leer - Bingum umgestalten: eine künstliche Insel anlegen und einen neuen Steg bauen.



Besondere Fähigkeiten sind für Euren Einsatz nicht erforderlich. Eure Lieblinge bringen Euch alles bei. Natürlich habt Ihr Zeit für Fotos, es gibt was Leckeres zu essen und wir veranstalten eine Fragerunde für unseren YouTube Kanal "NDR auf’m Land". Dabei könnt Ihr die Landwirte und das NDR Team alles fragen, was Euch interessiert.

Drehtermine Juli bis Oktober

Gedreht wird jeweils an einem Sonnabend von Ende Juli bis Mitte Oktober. Die fünf Reportagen laufen immer freitags ab dem 27.10.2023 um 21:15 Uhr im NDR Fernsehen und sind in der ARD-Mediathek sowie auf unserem YouTube-Kanal "NDR auf’m Land" zu finden.



Schickt uns Eure Bewerbung über das Formular unten auf dieser Seite und sagt uns, auf welchen Höfen Ihr dabei sein möchtet.



Wir melden uns zurück!

"NDR auf'm Land" ist der wohl bodenständigste YouTube-Kanal. Wir begleiten Menschen bei ihren Projekten auf dem Land in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg, bodenständig, nah dran, direkt, norddeutsch, das ganz normale Landleben.

