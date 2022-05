Werde Teil der Hofgeschichten bei "NDR auf'm Land" Stand: 11.05.2022 11:27 Uhr Jetzt gehts um Follower-Power: Der NDR Youtube-Kanal "NDR auf'm Land" sucht Userinnen und User, die mit anpacken: Scheunen streichen, Rampen einreißen, einfach machen. Die Bewerbungen fürs Landleben sammeln wir hier.

Sie sind die Stars im NDR Youtube-Kanal "NDR auf'm Land": Marco Scheel aus Teplitz in Mecklenburg-Vorpommern, Jennifer Johansson und ihr Mann Sven-Ole auf der eigenen Hofmolkerei im niedersächsischen Toppenstedt. Frederik Schmoldt ist Landwirt in Altengamme und betreibt eine Mutterkuhhaltung. Heike Marit Carstensen hilft ihrem Bruder Christian auf dem Hof im schleswig-holsteinischen Galmsbüll. Sie alle zeigen ihre Projekte mit allen Höhen und Tiefen zwischen Bauanträgen und Pferdepension - authentisch, direkt, norddeutsch. Alle haben Großes vor auf'm Land - und hoffen nun auf die Hilfe der Followerinnen und Follower. Mit einem kurzen, knackigen Video könnt Ihr Euch bewerben. Hier ist der Link:

Marco Scheel braucht Hilfe beim Abreißen: Eine große Rampe und die Einfahrt zu seiner historischen Scheune können nicht so bleiben, wie sie sind. Er sucht Leute, die nicht schnacken, sondern anpacken. Jenny und Sven Ole Johansson wollen in Toppenstedt in Niedersachsen ihre Scheune neu streichen, da ist jede tatkräftige Hilfe willkommen. Und auf dem Biohof von Daniel Wehmeyer in Osterode in Niedersachsen ist sowieso immer mehr als genug zu tun. Wir sind mit der Kamera dabei, wenn ihr anpackt. Die Reportagen laufen am 15., 22. und 29. Juli 2022 ab 21.15 Uhr im NDR Fernsehen und schon vorher in der ARD-Mediathek sowie auf dem Youtube-Channel „NDR auf’m Land".

Schickt uns Eure Videobewerbung über klipworks, das ist ein Tool, mit dem wir Video-Nachrichten von Userinnen und Usern sammeln. Bitte sagt uns in dem Video auch, bei wem Ihr helfen wollt. Hier gehts direkt zum Video-Upload. Eine genaue Anleitung haben wir hier aufgeschrieben. Für Bewerbungen ohne Video gibt es ein Formular unten auf dieser Seite.

"NDR auf'm Land" ist der wohl bodenständigste Youtube-Kanal. Wir begleiten Menschen bei ihren Projekten auf dem Land in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg, bodenständig, nah dran, direkt, norddeutsch, das ganz normale Landleben.

