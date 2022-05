Anleitung: So sendest Du uns Dein Video für "NDR auf'm Land" Stand: 06.05.2022 15:12 Uhr Du willst bei der Aktion von "NDR auf'm Land" mitmachen? Für die Bewerbung benötigen wir ein Video von Dir. Wie Du dieses hochlädtst, zeigt diese Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Wichtig vorab:



Nimm Dein Video bitte im Querformat auf. Falls in den Einstellungen des Smartphones die Ausrichtungssperre eingeschaltet ist, schalte diese zuvor aus.

Das Video darf höchstens 60 Sekunden lang sein. Sollte es länger sein, kannst Du das Video nicht hochladen.

Wenn Du das Video über einen Desktop-PC hochladen willst, musst Du das Video vorher aufzeichnen und auf dem Computer speichern.

Nutze am besten den Browser Google Chrome.

Das hochgeladene Video darf keinerlei Musik oder Ausschnitte aus Videos von Dritten enthalten.

Schritt 1: Link öffnen

Um das Video hochladen zu können, bitte auf diesem vom NDR zur Verfügung gestellten Link klicken.

Sobald sich die Seite öffnet, scrolle runter und tippe auf "Anmelden".

Schritt 2: Daten eingeben und Code eingeben

Trage in dem Feld diese Daten ein: Vorname, Name und Deine Telefonnummer. Achtung: Die Ländervorwahl sollte automatisch eingestellt sein. Du musst also die erste Null der Telefonnummer nicht eingeben. Beispiel: +49 176 ... Zum Schluss setze den Haken bei den Bedingungen.

Daraufhin bekommst Du von dem Tool Klipworks eine SMS mit einem Code aufs Handy.

Diesen trägst Du in das Feld auf der Seite ein. Klicke auf "Senden". Der Code wird dann validiert, dies kann einen Augenblick dauern.

Schritt 3: Video aufzeichnen oder auswählen

Halte das Handy im Querformat. Dafür muss die Ausrichtungssperre ausgeschaltet sein.

Tippen dannn auf das Textfeld.

Nun kannst Du das Video aufnehmen oder aus Deiner Mediathek auswählen.

Zufrieden mit dem Video? Dann tippe auf "OK". Solltest Du nicht zufrieden sein, tippe auf "Wiederholen".

Schritt 4: Video hochladen

Der "Hochladen"-Button ist nun freigeschaltet. Tippe darauf.

Nun lädt das Video hoch. Dies kann einen Augenblick dauern, bitte schließe die Seite nicht, bis Du eine Bestätigung bekommen hast. Ein Ladebalken zeigt den Fortschritt an.

Wenn das Video erfolgreich hochgeladen wurde, kann das Fenster geschlossen werden.

