Live-Chat: Eure Fragen zum Fasten und Entlasten Stand: 25.01.2024 13:00 Uhr Bald beginnt die Fastenzeit - ein Anlass, den Essensverzicht mal (wieder) auszuprobieren. Doch wie mache ich es richtig, welche Variante passt, was gibt's zu bedenken? Eure Fragen zählen bei unserem Live-Chat!

Heilfasten soll Körper und Seele reinigen, Intervallfasten gut sein für den Stoffwechsel und beim Abnehmen helfen. Aber welche Fastenform ist wann und für welchen Typus die beste? Wenn ich eine Fastenkur machen möchte: Was braucht es zur Vorbereitung und wie gestaltet man das Fastenbrechen danach? Und auch während des Fastens sind Dinge zu beachten, für Fastenkrisen sollte man sich wappnen. Wenn man zu bestimmten Zeiten Medikamente nehmen muss, geht (Intervall-)Fasten dann überhaupt? Wer zum ersten Mal fasten will, holt sich am besten vorab ein Go vom Hausarzt. Trotzdem bleiben viele Fragen offen.

Eure Fragen zum Thema Fasten und Entlasten

Und genau die könnt Ihr an unsere beiden Expertinnen stellen: Eure Fragen zum Thema Fasten beantworten Dr. Viola Andresen und Dr. Julia Fischer am Donnerstag, 15. Februar (der Tag nach Aschermittwoch), live hier auf NDR.de und bei ARD GESUND auf YouTube. Wie immer werden die Fragen konkret und verständlich beantwortet. Heilfasten nach Buchinger, Saftfasten, Kalorienfasten, Schleimfasten, Entlastungstage, Intervallfasten 16:8 oder 5:2 ... über all die vielen Varianten wollen wir sprechen.

Mit dem Formular unten könnt Ihr schon vorab Eure Frage einschicken!

Meine Frage an Ernährungs-Doc Viola Andresen ... Hinweis: Fragen zu verschiedenen Themen bitte getrennt pro Thema einschicken. ... betrifft das Thema: * (bitte auswählen) mehrtägige Fastenkuren (Heilfasten, Saftfasten ...) dauerhaftes Intervallfasten (16:8, 5:2) Nahrungsverzicht allgemein (Vorbereitung, wann geeignet ...) Das möchte ich wissen: * Name oder Pseudonym (optional): Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: Die Ernährungs-Docs | 15.02.2024 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Ernährung