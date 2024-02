Jubiläumsverlosung: Bücher der Ernährungs-Docs zu gewinnen Stand: 26.02.2024 18:00 Uhr Hurra, zehn Jahre "Die Ernährungs-Docs"! Zum Jubiläum verlosen wir unter allen Teilnehmer(inn)en einer kleinen Umfrage zehnmal das neue Buch "Unsere Anti-Jo-Jo-Methode: Erfolgreich abnehmen ohne Diät".

Vor zehn Jahren fing es an mit drei Fernsehfolgen: Neun Menschen suchten Rat bei den Ernährungs-Docs, um mit besserer Ernährung in ein gesünderes Leben zu starten. Die neuartige Sendereihe traf einen Nerv. Hilfe zur Selbsthilfe - und das mit leckeren Rezepten! Auf dem Praxisboot in Hamburg haben die Docs bis heute mehr als 200 Menschen unterstützt, von denen sich so mancher aus echter Verzweiflung bei der Sendung beworben hatte - nach einer jahrzehntelangen Leidensgeschichte.

Das richtige Essen kann oft erstaunlich viel bewirken!

Inzwischen gibt es Tipps und Rezepte der Ernährungs-Docs als wöchentlichen kostenlosen Newsletter, seit 2020 bei Instagram, seit Dezember 2023 bei WhatsApp und längst auch in Buchform. Anschauen kann man die Fälle in der ARD Mediathek oder bei ARD GESUND auf YouTube - und seit 2023 auch anhören: nämlich im Podcast, in dem die Docs auch Fragen beantworten und vertiefend auf gesunde Ernährung eingehen. Wer dem Facebook-Kanal der Visite folgt, bekommt ebenfalls regelmäßig Infohappen von den Docs.

Verlosung: Neues Buch der Ernährungs-Docs

Das Jubiläum ist Anlass zu feiern - und die Geschenke bekommt unser Publikum: Wir verlosen zehnmal "Die Ernährungs-Docs: Unsere Anti-Jo-Jo-Methode. Erfolgreich abnehmen ohne Diät" unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern unserer kleinen Umfrage. In diesem neuen Buch erklären die Docs, wie eine langfristige Ernährungsumstellung zum Erreichen und Halten eines gesunden Gewichts aussieht und funktioniert. Mehr als 70 alltagstaugliche Rezepte sollen beim Durchhalten helfen.

Uns würde interessieren: Woher kennen Sie uns? Und haben Sie eine Lieblingsfolge? Zum Mitmachen einfach bis einschließlich 5. März 2024 das angehängte Formular abschicken. Wir wünschen viel Glück und freuen uns mit Ihnen auf die nächsten zehn Jahre unter dem Motto: "Iss Dich gesund - Essen als Medizin!"

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR sowie deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ich möchte mitmachen und ein Buch gewinnen! Meine Antwort Hier bin ich zuallererst auf die Ernährungs-Docs aufmerksam geworden: im Fernsehen in der ARD Mediathek im Internet (Rezepte, Tipps, Infos der E-Docs auf NDR.de) auf YouTube (ARD/NDR) auf Instagram (@ernaehrungsdocs) durch den Podcast der Ernährungs-Docs auf Facebook (bei Visite) vor Kurzem bei WhatsApp im Buchladen Ich habe eine Lieblingsfolge: Ja Nein Wenn ja: Welche TV- oder Podcast-Folge ist es und warum?: Meine Adresse Vor- und Nachname: * Straße und Hausnummer: * PLZ: * Ort: * E-Mail: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: Die Ernährungs-Docs | 04.03.2024 | 21:00 Uhr