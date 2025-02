Eure Fragen: Wie sinnvoll sind Nahrungsergänzungsmittel? Stand: 18.10.2024 15:15 Uhr Wie nützlich sind Nahrungsergänzungmittel wirklich? Was ist dabei zu beachten? Darüber spricht Julia Demann mit Dr. Viola Andresen in unserem nächsten Community-Podcast. Stellt jetzt Eure Fragen!

Nahrungsergänzungsmittel wie Vitaminpräparate, Mineralstoffe und Spurenelemente sind buchstäblich in aller Munde. Viele Menschen nehmen sie, um beispielsweise ihre Darmgesundheit zu verbessern, leistungsfähiger zu sein oder das Immunsystem zu stärken. Doch halten Nahrungsergänzungsmittel was sie versprechen? Welche sind wirklich sinnvoll und auf welche kann oder sollte man verzichten? Und worauf ist bei der Einnahme zu achten? In der nächsten Community-Folge des Ernährungs-Docs Podcasts beantwortet Dr. Viola Andresen Eure Fragen rund um dieses spannende Thema! Die Folge erscheint am 30. April.

Eure Fragen zu Nahrungsergänzungsmitteln:

Immunsystem

Darm und Verdauung

Gelenke

Gehirn und Psyche

Hormone (z.B. bei Schilddrüsenerkrankungen, bei PCOS oder Wechseljahresbeschwerden)

Haut und Haare

Sport

Sonstiges

Worauf zu achten ist bei Nahrungsergänzungsmitteln - darum soll es gehen im kommenden Community-Podcast. Und dafür sammeln wir wieder Eure Fragen! Schreibt uns bis zum 3. März mit dem Formular unten, was Ihr wissen wollt.

Meine Frage an Ernährungs-Doc Viola Andresen Hinweis: Habt Ihr Fragen zu verschiedenen Themen, schickt uns diese bitte getrennt pro Thema. Danke :-) ... betrifft das Thema: * (bitte auswählen) Bedeutung von Nahrungsergänzungsmitteln für das Immunsystem Einfluss von Nahrungsergänzungsmitteln auf Darm und Verdauung Bedeutung für die Gelenke Gehirn und Psyche Hormone ( z.B. bei Schilddrüsenerkrankungen, bei PCOS oder Wechseljahresbeschwerden) Haut und Haare Nahrungsergänzungsmittel und Sport Sonstiges/anderes Thema Das möchte ich wissen: * Name oder Pseudonym: * Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Weitere Informationen Nahrungsergänzungs-Mittel: Weniger kontrolliert als Medikamente Vitaminpillen und andere Supplemente sehen aus wie Arzneimittel. Doch bei den Vorschriften gibt es enorme Unterschiede. mehr Nahrungsergänzungsmittel: Gefahr durch Überdosierung Nahrungsergänzungsmittel können zu einer Überdosierung von Vitaminen und Mineralstoffen führen - mit gefährlichen Folgen. mehr

Dieses Thema im Programm: ARD Gesund | Die Ernährungs-Docs | 08.01.2025 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Ernährung