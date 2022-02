Zu gewinnen: Signierte Brettchen von "Das Familien-Kochduell"! Stand: 22.02.2022 15:27 Uhr Zum Start der neuen Show "Das Familien-Kochduell" verlosen wir drei Küchenbrettchen mit den Autogrammen von Steffen Henssler, Ali Güngörmüs und Zora Klipp. Viel Glück!

Steffen Henssler zählt zu Deutschlands beliebtesten TV-Köchen. Am 21. Februar startet im Ersten seine neue Show "Das Familien-Kochduell". Montags bis freitags bittet er um 16:10 Uhr zwei Familien zum Wettstreit an den Herd. Ihre Aufgabe: mit einem Wochenbudget von 100 Euro an fünf Tagen jeweils eine schmackhafte Vor- und Hauptspeise zu zaubern. Bewertet werden die fertigen Gerichte von Spitzenkoch Ali Güngörmüs und der Fernsehköchin Zora Klipp.

Jetzt mitmachen - Ihre Chance, zu gewinnen!

Mit ein bisschen Glück können Sie jetzt eines von drei Küchenbrettchen gewinnen. Das Besondere: Steffen Henssler, Zora Klipp und Ali Güngörmüs haben sich auf diesen Hinguckern mit ihren Autogrammen verewigt. Also einfach mitmachen und das Formular ausfüllen!

Einsendeschluss ist Sonnabend, 26. Februar 2022, 23.59 Uhr.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. NDR Mitarbeiter und ihre Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Die Gewinner werden von der Redaktion per Mail benachrichtigt.

Weitere Informationen Familien-Kochduell: So läuft die Sendung mit Steffen Henssler Zwei Familien, 100 Euro Wochenbudget pro Team und nur eine Stunde Zeit für Vor- und Hauptspeise: So läuft das Duell. mehr

Ihre Daten Anrede: Name, Vorname: * E-Mail: * Ihre Telefonnummer: Straße: * PLZ, Ort: * Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: DAS! | 23.02.2022 | 18:45 Uhr