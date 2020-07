Von Tunis nach Pohjanjoki: Zwei Komödien im Kino-Check Sendung: DAS! | 30.07.2020 | 18:45 Uhr 4 Min | Verfügbar bis 06.08.2020

Der Film "Auf der Couch in Tunis" über eine Psychotherapie-Praxis in Tunesien bietet einen Einblick in die Tunesische Gesellschaft zwischen Tradition und Aufbruch. Von Tunis nach Pohjanjoki: Die finnische Komödie "Master Cheng in Pohjanjoki" führt Kulturen zusammen. Philipp Kafsack hat mit Regisseur Mika Kaurismäki gesprochen.