"The Disney Book": DAS! verlost Album von Lang Lang Stand: 10.12.2022 00:00 Uhr Zahlreiche Menschen sitzen im Laufe eines Jahres bei DAS! auf dem Roten Sofa - wie etwa der Star-Pianist Lang Lang. Nun verlosen wir sein neues Album "The Disney Book".

Fast 365 Tage im Jahr sind wir auf Sendung und begrüßen tolle, spannende und vielfältige Gäste auf dem Roten Sofa. In der Vorweihnachtszeit verlosen wir nun ein Mitbringsel von Lang Lang.

Lang Lang: Der Supervirtuose

Er wird als "sensationellster Künstler" der klassischen Musik bezeichnet, als "Supervirtuose". Ganz sicher ist er der bekannteste Pianist der Welt: Lang Lang. Mit 18 debütierte er schon in der Carnegie Hall. Er spielte zur Eröffnung der Olympischen Spiele in Peking, bei der Verleihung des Nobelpreises an Barack Obama, zum Thronjubiläum der Queen, im Vatikan. Und er sprengt immer wieder die Grenzen der Klassik, spielt mit dem Jazzpianisten Herbie Hancock und Metallica. Mit seinem neuen Album hat er es wieder getan: "The Disney Book".

Formular ausfüllen und mitmachen!

Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen wir ein Exemplar von Lang Langs Album "The Disney Book". Mitmachen können Sie mit dem untenstehenden Formular.

Einsendeschluss ist Sonnabend, 24. Dezember 2022, 23.59 Uhr.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Norddeutschen Rundfunks sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Weitere Informationen Starpianist Lang Lang Er sprengt immer wieder die Grenzen der Klassik - auch mit seinem neuen Album mit Märchenklassikern hat Lang Lang es wieder getan. mehr

Ihre Daten Name, Vorname: * Straße: * PLZ, Ort: * E-Mail: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: DAS! | 10.12.2022 | 18:45 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Weihnachten