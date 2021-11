Zu gewinnen: Philip Häussers "Natürlich alles künstlich!" Sendedatum: 04.11.2021 18:45 Uhr KI erklärt für alle: Philip Häusser zeigt in "Natürlich alles künstlich", was Künstliche Intelligenz kann, was (noch) nicht. Ab sofort können Sie das Buch gewinnen. Viel Glück!

Was um Himmels Willen ist eigentlich diese "Künstliche Intelligenz", abgekürzt KI, von der seit Jahren überall die Rede ist? Wie funktioniert sie und wie schlau ist sie wirklich? Fragen, die der Physiker und Moderator Dr. Philip Häusser gerne beantwortet und zwar so, dass sie jeder von uns versteht. Der Informatiker und KI-Spezialist zeigt in seinem Buch "Natürlich alles künstlich", was Künstliche Intelligenz kann, was (noch) nicht und was sie von "echter" Intelligenz unterscheidet. Höchste Zeit, darüber Bescheid zu wissen, denn die KI bestimmt unseren Alltag schon heute. Von der Smartphone-Gesichtserkennung über selbstfahrende Autos, die Corona-App, dem Sortieren der Post bis hin zu Siri oder Alexa - alles geregelt durch KI.

