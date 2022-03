NDR im Dialog: Ihre Fragen an den Bienen-Experten Rolf Witt Sendedatum: 03.04.2022 18:45 Uhr Haben Sie Fragen zum Thema Bienen, Hummeln und Wespen? Experte Rolf Witt steht Ihnen im Rahmen der Aktionswoche "NDR im Dialog" Rede und Antwort auf dem Roten Sofa.

In der Woche vom 28. März bsi zum 3. April möchten wir als NDR mit unserem Publikum ins Gespräch kommen - über unsere Arbeit, unsere Programme und Inhalte.

Auch DAS! lädt Sie ein zum Dialog

Am 3. April ist der Biologe und Bienen-Experte Rolf Witt unser Sofa-Gast. Er weiß, was man Bienen und Hummeln jetzt Gutes tun kann. Welche Frühblüher in den Balkonkasten sollten, in welche Bienenhotels die Tiere wirklich einziehen und warum man auch vor Wespen keine Angst haben muss.

Jetzt mitmachen und Ihre Frage stellen!

Stellen Sie Ihre Fragen an unseren Experten: Was wollen Sie wissen zum Thema Bienen, Hummeln und Wespen? Brauchen Sie Tipps für einen bienenfreundlichen Garten? Oder wollen Sie ein Hummelhaus bauen?

Und: Wie gefallen Ihnen unsere monothematischen Sendungen zum Thema Natur, Umwelt oder Klimaschutz? Welche Themen vermissen Sie bei uns? Oder was würden Sie gern häufiger sehen?

Einsendeschluss: Freitag, 1. April 2022, 12 Uhr. Wir freuen uns auf Ihre Fragen!

Dieses Thema im Programm: 03.04.2022 | 18:45 Uhr

