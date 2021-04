Sendedatum: 14.04.2021 18:45 Uhr Zu gewinnen: "Das kleine Friesencafé" und "Hallig 11"

Sabine Kaack wurde als junge Schauspielerin quasi über Nacht berühmt: als "Marion" im ZDF-Straßenfeger "Diese Drombuschs". Sie spielte in "Der Alte", "Ein Fall für zwei", "In aller Freundschaft" und als Flensburger Polizei-Chefin in der ZDF-Familien-Serie "Da kommt Kalle".

Neben ihrer TV-Arbeit hat sich die Holsteinerin seit vielen Jahren der Pflege der plattdeutschen Sprache angenommen - hochoffiziell als Botschafterin der Unesco. Auf Platt veröffentlicht sie eigene Kurzgeschichten, brilliert aber vor allem mit ihrer einprägsamen Stimme in Hörbuch-Aufnahmen, wie jüngst mit "Das kleine Friesencafé" von Janne Mommsen oder "Hallig 11".

Mitmachen und gewinnen!

Mit ein bisschen Glück können Sie der Stimme von Schauspielerin Sabine Kaack bald auch von zu Hause lauschen. Also einfach mitmachen und das Formular ausfüllen!

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. NDR Mitarbeiter und ihre Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Die Gewinner werden von der Redaktion per Mail benachrichtigt.

Einsendeschluss ist Mittwoch, 21. April 2021 23.59 Uhr.

Dieses Thema im Programm: DAS! | 14.04.2021 | 18:45 Uhr