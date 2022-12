DAS! verlost Neuerscheinung von Christine Westermann Stand: 21.12.2022 00:00 Uhr Zahlreiche Menschen sitzen im Laufe eines Jahres bei DAS! auf dem Roten Sofa - wie etwa die Autorin und Buchexpertin Christine Westermann. Nun verlosen wir ihre Neuerscheinung.

Fast 365 Tage im Jahr sind wir auf Sendung und begrüßen tolle, spannende und vielfältige Gäste auf dem Roten Sofa. In der Vorweihnachtszeit verlosen wir nun ein Mitbringsel von Christine Westermann.

Eine fesselnde Zeitreise in ihre eigene Familiengeschichte

Elegant, ehrlich und mit wunderbarer Selbstironie erzählt Christine Westermann in ihrer Neuerscheinung "Die Familie der anderen: Mein Leben in Büchern", wie sie zur Literatur und dabei auch zu Thomas Mann fand. Die Moderatorin, Autorin und Buchexpertin begibt sich auf eine fesselnde Zeitreise in ihre eigene, von Brüchen gezeichnete Familiengeschichte.

Formular ausfüllen und mitmachen!

Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen wir eine Autobiografie von Mary Roos. Mitmachen können Sie mit dem untenstehenden Formular.

Einsendeschluss ist Sonnabend, 24. Dezember 2022, 23.59 Uhr.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Norddeutschen Rundfunks sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Ihre Daten Name, Vorname: * Straße: * PLZ, Ort: * E-Mail: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: DAS! | 21.12.2022 | 18:45 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Weihnachten