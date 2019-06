Zehntausend Kaffeemaschinen in einer Stunde verkaufen? Für Teleshopping-Moderator Ralf Kühler kein Druck, sondern Ansporn. Der dienstälteste Moderator beim Teleshopping-Sender CHANNEL21 war in der Schule der Klassenclown, heute nennen sie ihn den Hausfrauenflüsterer. "Das Verkaufen ist ein Teil von mir. Das kann ich nicht ablegen", so Kühler.

Teleshopping: Mieses Image, doch hochprofessionalisiert

Teleshopping hat ein mieses Image: windige Marktschreier, die Ramschware zu Niedrigpreisen verschleudern. Dabei ist die Branche mittlerweile hochprofessionalisiert und macht über zwei Milliarden Euro Umsatz pro Jahr. Was ist so faszinierend am Verkaufen im Fernsehen? Mit welchen Methoden und Tricks arbeiten die Sender? NDR Reporter Hans Jakob Rausch macht den Selbstversuch: Eine Woche heuert er bei CHANNEL21 in Hannover an und bewirbt sich als Moderator. Sein Ziel: Live in der Sendung ein Produkt verkaufen.

"7 Tage... Teleshopping" von Hans Jakob Rausch und Henning Wirtz ist ein seltener Blick hinter die Kulissen der schillernden Konsumwelt des Verkaufsfernsehens. Ein Universum, beseelt vom Profit und bevölkert von Menschen, die für den Verkaufserfolg im Zweifel ihr Privatleben opfern.