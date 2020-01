Vier TV-bekannte Spitzenköchinnen und -köche liefern sich einen rasanten Wettkampf am Herd. Neben Moderator Johann Lafer wird Marcel Reif als Juror zu sehen sein.

Tellertausch 21.12.2019 17:15 Uhr Vier Kochprofis, vier Kochstellen, vier leckere Gerichte: Unter anderem liefern sich Nelson Müller, Cornelia Poletto und Ali Güngörmüs einen rasanten Wettkampf.







35 Minuten für ein kreatives Gericht

Vier Kochprofis, vier Kochstellen, vier leckere Gerichte: Beim "Tellertausch" treten jeweils vier Köchinnen und Köche im Wechsel vor Publikum gegeneinander an. Zu sehen sind Nelson Müller, Cornelia Poletto, Caroline Autenrieth und Ali Güngörmüs. Sie starten gleichzeitig an vier Kochstellen. Dort stehen unterschiedliche Zutaten bereit, gekocht wird ohne Rezept. Für die Profis gilt es, in nur 35 Minuten ein kreatives Gericht zuzubereiten.

Mehrfacher "Tellertausch"

Mehrmals pro Sendung ruft Johann Lafer plötzlich zum "Tellertausch" auf, und die Drebühne bringt die Köchinnen und Köche per Zufallsgenerator an eine neue Kochstelle. Hier müssen sie das Gericht ihrer Kontrahenten übernehmen. Am Ende stellt sich jeder Profi mit seinem finalen Gericht der Jury.