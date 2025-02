Stand: 17.02.2025 14:30 Uhr Mehr Nachrichten vom 17.02.2025

Niedersachsen: Frau lebens·gefährlich verletzt

In Hodenhagen hat ein Mann eine Frau angegriffen.

Hodenhagen ist ein Ort zwischen Hannover und Bremen.

Die Frau wurde bei dem Angriff lebens·gefährlich verletzt.

Sie ist 19 Jahre alt.

Die Polizei hat gesagt:

Der Angriff war am Bahn·hof von Hodenhagen.

Der Mann hat mehrfach mit einem Messer auf die Frau eingestochen.

Sie ist in ein Kranken·haus gekommen.

Die Polizei hat auch gesagt:

Wir haben den Mann festgenommen.

Er ist 43 Jahre alt.

Und er hatte schon früher Probleme mit der Polizei.

Wir wissen noch nicht:

Warum hat der Mann die Frau angegriffen?

------------------------------------------------------------------------------------------

Mecklenburg-Vorpommern: Minus 21 Grad in Anklam

In der vergangenen Nacht war es besonders kalt.

Zum Beispiel in Anklam.

Anklam ist eine Stadt im Osten von Mecklenburg-Vorpommern.

Dort haben Fach·leute eine Temperatur von minus 21 Grad gemessen.

So kalt war es in keinen anderen Ort in Nord·deutschland.

Wegen der Kälte sind vielen Seen zugefroren.

Aber Fach·leute haben gesagt:

Gehen Sie nicht auf die zugefrorenen Seen!

Die Eis·schicht ist nämlich sehr dünn.

Und Sie können in das Eis einbrechen.

Das ist sehr gefährlich.

Die Fach·leute haben auch gesagt:

Auch in den kommenden Nächten ist es wieder sehr kalt.

Erst am Ende der Woche sollen die Nächte wieder viel wärmer werden.

------------------------------------------------------------------------------------------

Diese Nachrichten sind vom 17. Februar 2025, 14 Uhr.

