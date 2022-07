Stand: 15.07.2022 14:30 Uhr Mehr Nachrichten vom 15.07.2022

AUDIO: Text hören (2 Min) Text hören (2 Min)

Mecklenburg-Vorpommern: Altes Schiff gefunden

Fach·leute haben in Prerow ein sehr altes Schiff gefunden.

Prerow ist ein Ort auf dem Darß.

Der Darß ist eine Halb·insel.

Und der Darß ist an der Ost·see.

Das Schiff ist am Strand.

Es ist im Sand vergraben.

Die Fach·leute haben gesagt:

Wir wissen schon lange von dem Schiff.

Wir haben aber bisher nicht gewusst:

Welches Schiff ist im Sand?

Jetzt wissen wir:

Das Schiff ist die Ponoma.

Die Ponoma ist vor 150 Jahren gesunken.

Vor 150 Jahren war nämlich ein schwerer Sturm.

Bei dem Sturm sind viele Schiffe gesunken.

Und viele Menschen sind gestorben.

Jetzt wollen die Fach·leute das Schiff aus dem Sand holen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niedersachsen: Staus wegen Ferien

Auf den Auto·bahnen in Niedersachsen sind am Wochen·ende viele Staus.

In Nordrhein-Westfalen beginnen nämlich die Sommer·ferien.

Und viele von den Menschen in Nordrhein-Westfalen machen Ferien im Norden.

Zum Beispiel an der Nord·see.

Oder an der Ost·see.

Diese Menschen fahren auch auf den Auto·bahnen in Niedersachsen.

Zum Beispiel auf der Auto·bahn 1.

Oder auf der Auto·bahn 7.

Fach·leute haben am Freitag gesagt:

Die Straßen in Niedersachsen sind sehr voll.

Und es sind viele Bau·stellen auf den Straßen.

Deshalb bekommen wir viele Staus am Nachmittag.

Und am Wochenende.

Die Fach·leute haben auch gesagt:

Sie wollen in die Ferien fahren?

Dann fahren Sie am besten erst am Dienstag oder am Mittwoch.

Dann sind nicht so viele Staus.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diese Nachricht ist vom 15. Juli 2022, 15.30 Uhr.

Sie wollen zurück zu den Nord·deutschen Nachrichten in Leichter Sprache?



Dann klicken Sie hier.