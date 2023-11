Stand: 09.11.2023 14:30 Uhr Mehr Nachrichten vom 09.11.2023

Hamburg: Streik bei der Polizei

Am Freitag wollen in Hamburg Polizisten streiken.

Bei einem Streik arbeiten Menschen nicht.

Diese Menschen sind zum Beispiel mit ihrer Arbeit nicht zufrieden.

Zu dem Streik aufgerufen haben 2 Gewerkschaften:

Eine Gewerkschaft ist eine Vereinigung von Arbeitern.

Sie verhandelt zum Beispiel mit den Arbeit·gebern über die Gehälter

• Die Deutschen Polizei·gewerkschaft.

• Und der Beamten·bund.

Beamte sind Menschen.

Diese Menschen arbeiten für den Staat.

Die Gewerkschaften fordern mehr Geld für ihre Mitglieder.

Deshalb haben sie die Mitglieder aufgerufen:

• Die Mitglieder sollen falsches Parken nicht zu bestrafen.

• Und auch nicht zu schnelles Fahren.

Hamburg: Feuer in Flüchtlings·unterkunft

Im Stadt·teil Borgfelde war ein Feuer.

Das Feuer war in einem Haus.

Das Haus ist eine Flüchtlings·unterkunft.

In einer Flüchtlings·unterkunft wohnen Flüchtlinge.

Den Flüchtlingen geht es in ihren eigenen Ländern nicht gut.

In vielen von diesen Ländern ist nämlich Krieg.

Deshalb verlassen die Flüchtlinge diese Länder.

Die Feuer·wehr hat das Feuer gelöscht.

Und die Feuer·wehr hat 4 Menschen aus dem Haus gerettet.

2 von diesen Menschen wurden leicht verletzt.

10 Wohnungen in dem Haus sind zerstört.

Die Feuerwehr weiß noch nicht:

Warum war das Feuer in dem Haus?

Menschen in Schleswig-Holstein am glücklichsten

Forscher haben eine Studie gemacht.

Eine Studie ist eine Untersuchung.

Mit einer Studie wollen Forscher etwas herausfinden.

Deshalb befragen die Forscher zum Beispiel viele Menschen.

Diese Studie heißt Glücks·atlas.

Die Forscher wollten wissen:

Wie glücklich sind die Menschen in Deutschland?

Und die Forscher haben herausgefunden:

In Schleswig-Holstein sind viele Menschen sehr glücklich.

In keinem anderen Bundes·land sind die Menschen so glücklich wie in Schleswig-Holstein.

Die Forscher machen diese Studie jedes Jahr.

Schleswig-Holstein ist zum 11. Mal auf Platz 1.

Hamburg ist in diesem Jahr auf Platz 2.

Bremen ist auf Platz 9.

Niedersachsen ist auf Platz 10.

Und Mecklenburg-Vorpommern ist auf Platz 16.

