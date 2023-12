Stand: 05.12.2023 14:30 Uhr Mehr Nachrichten vom 05.12.2023

Niedersachsen: Mann stirbt nach Streit

Am Bahn·hof in Hannover war in der Nacht ein Streit.

Hannover ist die Haupt·stadt von Niedersachsen.

Der Streit war zwischen 2 Männern.

Bei dem Streit hat ein Mann einen anderen Mann geschlagen.

Dann ist der andere Mann zusammen·gebrochen.

Helfer haben ihn ins Kranken·haus gebracht.

Dort ist er gestorben.

Der Mann war 52 Jahre alt.

Die Polizei hat den Täter fest·genommen.

Der Täter ist 36 Jahre alt.

Die Polizei weiß noch nicht:

Warum haben sich die 2 Männer gestritten?

Jetzt will die Polizei wissen:

Haben vielleicht Menschen den Streit beobachtet?

Dann sollen sich diese Menschen bei der Polizei melden.

Hamburg: Polizei nimmt 6 Männer fest

Die Polizei in Hamburg hat 6 Männer fest·genommen.

Diese Männer sind zwischen 16 und 24 Jahre alt.

Die Polizei glaubt nämlich:

Die 6 Männer gehören zu einer Bande.

Diese Bande hat in Nord·deutschland mindestens 35 Autos gestohlen:

• 18 Autos in Niedersachsen.

• 8 Autos in Hamburg.

• 6 Autos in Schleswig-Holstein.

• Und 3 Autos in Mecklenburg-Vorpommern.

Die gestohlenen Autos sind sehr teuer.

Die Polizei hat gesagt:

Die ersten Dieb·stähle waren im November 2022.

Und die Dieb·stähle waren immer auf Park·plätzen von Schwimm·bädern.

Dort haben die Männer auf teure Autos gewartet.

Die Männer sind den Auto·besitzern ins Schwimm·bad gefolgt.

Dann haben die Männer die Schränke von den Auto·besitzern auf·gebrochen.

Aus den Schränken haben die Männer die Auto·schlüssel gestohlen.

Und dann sind die Männer mit den teuren Autos weg·gefahren.

Jetzt will die Polizei wissen:

Haben die 6 Männer vielleicht noch mehr Autos gestohlen?

Diese Nachrichten sind vom 05. Dezember 2023, 15.00 Uhr.

