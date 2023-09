Stand: 05.09.2023 14:30 Uhr Mehr Nachrichten vom 05.09.2023

Niedersachsen: Bahnhof in Hannover wird saniert

Die Deutsche Bahn will den Haupt·bahnhof in Hannover sanieren.

Der Haupt·bahnhof soll moderner werden.

Im Haupt·bahnhof soll Platz für mehr Menschen sein.

Und mehr Platz für Regional·züge sein.

Regional·züge fahren nur in bestimmten Regionen.

Und Regional·züge halten zum Beispiel auch in kleinen Orten.

Deshalb möchte die Deutsche Bahn zum Beispiel 2 neue Gleise bauen.

Ein Sprecher von der Deutschen Bahn hat gesagt:

Der Umbau vom Hauptbahnhof kostet ungefähr 2 Milliarden Euro.

Durch den Umbau fallen wahrscheinlich Züge aus.

Oder die Züge fahren zu anderen Zeiten.

Der Umbau beginnt aber erst in einigen Jahren.

Noch weiß niemand:

Wie lange dauern die Arbeiten?

Hamburg: Alexander Zverev gewinnt wichtiges Spiel

Alexander Zverev hat ein wichtiges Tennis·spiel gewonnen.

Alexander Zverev ist ein Tennis·spieler aus Hamburg.

Das Tennis·spiel war bei einem großen Turnier.

Das Turnier heißt US Open.

Die US Open sind ein wichtiges Tennis·turnier.

Und die US Open sind in New York.

New York ist eine Stadt in Amerika.

Bei den US Open spielen die besten Tennis·spieler von der Welt.

Das Tennis·spiel war gegen Jannik Sinner.

Jannik Sinner ist ein Tennis·spieler aus Italien.

Und Alexander Zverev hat das Spiel in 5 Sätzen gewonnen.

Jetzt ist Alexander Zverev im Viertel·finale.

Im Viertelfinale spielt er gegen Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz ist ein Tennis·spieler aus Spanien.

Diese Nachrichten sind vom 05. September 2023, 15.00 Uhr.

