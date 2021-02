Stand: 05.02.2021 14:30 Uhr Mehr Nachrichten vom 05.02.2021

USA: Fast 5.000 Corona-Tote an einem Tag

Das Corona-Virus ist überall auf der Welt.

Besonders schlimm ist die Corona-Krise in den USA.

In den USA sind jetzt an einem Tag 4.942 Menschen am Corona-Virus gestorben.

So viele Menschen sind noch nie an einem Tag gestorben.

Insgesamt sind in den USA mehr als 455.000 Menschen gestorben.

Und fast 27 Millionen Menschen haben sich angesteckt.

In keinem anderen Land haben sich mehr Menschen angesteckt.

Viele Corona-Fälle haben auch:

• Indien.

In Indien haben sich fast 11 Millionen Menschen angesteckt.

• Und Brasilien.

In Brasilien haben sich mehr als 9 Millionen Menschen angesteckt.

Diese Nachricht ist vom 05. Februar 2021, 15.30 Uhr.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 05.02.2021 | 14:00 Uhr