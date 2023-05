Stand: 03.05.2023 14:30 Uhr Mehr Nachrichten vom 03.05.2023

AUDIO: Text hören (2 Min) Text hören (2 Min)

Schleswig-Holstein: Überfall auf Bank

In Itzehoe war ein Überfall.

Dieser Überfall war auf eine Bank.

Die Polizei hat gesagt:

Der Täter hatte ein Messer.

Mit dem Messer hat er einen Mitarbeiter von der Bank bedroht.

Und der Täter hat eine große Menge Geld gestohlen.

Nach dem Überfall ist der Täter geflohen.

Die Polizei hat gesagt:

Der Täter ist etwa 50 Jahre alt.

Er hat einen polnischen Akzent.

Das heißt:

Er spricht wie ein Mensch aus Polen.

Er hatte eine blaue Jacke und eine helle Hose an.

Und er hat braune Schuhe mit einer hellen Sohle getragen.

Die Polizei weiß noch nicht:

Wo ist der Täter jetzt?

Deshalb sucht die Polizei nach dem Täter.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hamburg: Berühmter Sänger spielt letzte Konzerte

In Hamburg war gestern ein besonderes Konzert.

Bei dem Konzert ist ein berühmter Sänger aufgetreten.

Der Sänger heißt Elton John.

Elton John ist 76 Jahre alt.

Er ist seit mehr als 50 Jahren Musiker.

Jetzt hat er gesagt:

Ich spiele noch mal auf der ganzen Welt Konzerte.

Ich will mich nämlich von meinen Fans verabschieden.

Danach spiele ich keine Konzerte mehr.

Das Konzert war in der Barclays Arena.

Die Barclays Arena ist eine große Halle für Veranstaltungen.

Sie ist im Westen von Hamburg.

Am Donnerstag und am Freitag spielt Elton John noch 2 Konzerte in Hamburg.

Es gibt noch wenige Eintritts·karten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diese Nachrichten sind vom 03. Mai 2023, 14.30 Uhr.

Sie wollen zurück zu den Nord·deutschen Nachrichten in Leichter Sprache?



Dann klicken Sie hier.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 03.05.2023 | 14:00 Uhr