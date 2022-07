Stand: 01.07.2022 14:30 Uhr Mehr Nachrichten vom 01.07.2022

Niedersachsen: Viele Schäden durch Gewitter

In vielen Orten in Niedersachsen waren am Donnerstag schwere Unwetter.

Bei einem Unwetter sind zum Beispiel:

• Gewitter mit Blitz und Donner.

• Starke Stürme.

• Oder sehr viel Regen.

Die Unwetter haben viele Schäden gemacht.

Bei den Unwettern waren nämlich viele Blitze.

Einigen von diesen Blitzen sind in Häuser eingeschlagen.

Deshalb haben einige von diesen Häusern gebrannt.

Zum Beispiel:

• In Hatten im Land·kreis Oldenburg.

• In Syke im Land·kreis Diepholz.

• Und in Fintel im Land·kreis Rotenburg.

Bei den Feuern wurde kein Mensch verletzt.

Aber bei einem Feuer in Drebber im Land·kreis Diepholz sind 260 Schweine gestorben.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mecklenburg-Vorpommern: 2 Männer schwer verletzt

In Rostock war ein schwerer Unfall.

Bei diesem Unfall ist ein Auto gegen einen Beton·pfeiler gefahren.

In dem Auto waren 2 Männer.

Die 2 Männer wurden schwer verletzt.

Die Polizei hat gesagt:

Der Unfall war im Stadt·teil Toitenwinkel.

Vor dem Unfall hat das Auto ein anderes Auto überholt.

Dabei war das Auto wahrscheinlich viel zu schnell.

Die Polizei weiß noch nicht:

Warum ist das Auto gegen den Beton·pfeiler gefahren?

Aber die Polizei hat auch gesagt:

Wir glauben:

Die Männer waren wahrscheinlich betrunken.

Und vielleicht haben die Männer auch noch Drogen genommen.

Die 2 Männer sind jetzt im Kranken·haus.

Das Auto wurde völlig zerstört.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diese Nachricht ist vom 01. Juli 2022, 15.30 Uhr.

