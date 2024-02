Drei NDR Hörfilme im Rennen um Publikumspreis Stand: 14.02.2024 10:00 Uhr Hörfilmfans können aus den nominierten Beiträgen für den Deutschen Hörfilmpreis ihren Favoriten für den Publikumspreis bestimmen. Auch drei Audiodeskriptionen des NDR stehen zur Wahl.

Die AD-Fassungen von "Sörensen fängt Feuer", "Unsere Meere – Unbekannte Ostsee" und "Slava der Hund" haben die Jury des Deutschen Hörfilmpreises durch ihre herausragende Qualität überzeugt. Sie nominierte die Produktionen des NDR Hörfilmteams in den Kategorien Spielfilm TV/Mediatheken/Streamingdienste, Dokumentation und Kinder- und Jugendfilm. Die besten Audiodeskriptionen des Jahres werden am 19. März 2024 in Berlin im Rahmen einer großen Gala vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) vergeben.

Neben der Jury kann aber auch in diesem Jahr das Publikum wieder ein Wörtchen mitreden. Bis zum 12. März 2024 sind alle Hörfilmfans aufgerufen, ihre Stimme für den Publikumspreis abzugeben. Auch für die NDR Produktionen "Sörensen fängt Feuer", "Unsere Meere – Unbekannte Ostsee" und "Slava der Hund" kann abgestimmt werden.

Spielfilm TV: "Sörensen fängt Feuer"

In der Kategorie Spielfilm TV/Mediatheken/Streamingdienste gehört die beim Filmfest Hamburg ausgezeichnete NDR Produktion "Sörensen fängt Feuer" zu den nominierten Hörfilmen. Der zweite Teil der Sörensen-Krimi-Reihe nach dem gleichnamigen Roman von Sven Stricker führt Kriminalhauptkommissar Sörensen (Bjarne Mädel) wieder in die Abgründe des tristen nordfriesischen Küstenortes Katenbüll. Sörensen, der gegen seine eigenen Angstdämonen kämpft, findet sich in einer skurrilen Geschichte aus Mord, religiösem Wahn und alten Geheimnissen wieder. Die Audiodeskription führt die Hörer und Hörerinnen präzise durch die zunehmende Verwirrung Sörensens. So sind sie zu jeder Zeit wie die Sehenden voll im Geschehen bei diesem Genre-Mix, der Krimi, komödiantische Elemente und Kammerspiel vereint.

NDR Hörfilmteam "Sörensen fängt Feuer": Olaf Koop, Stefanie Schruhl (Filmbeschreibung), Benjamin Kirsch (Sprecher), Sina Raake (Ton), Martin Ovelgönne, Uschi Heerdegen-Wessel (Redaktion).

Dokumentation: "Unsere Meere – Unbekannte Ostsee"

Nominiert in der Kategorie Dokumentation ist die Audiodeskription von "Unsere Meere – Unbekannte Ostsee". Der preisgekrönte Naturfilmer Thomas Behrend porträtierte drei Jahre lang mit neuester Technik, wie Unterwasser-Zeitraffer und hochauflösenden Sattelitenbildern, die Nord- und Ostsee. Es entstanden intime Einblicke in das Leben seltener Tiere, deren Verhalten zum Teil nie zuvor gefilmt wurde. Aufgrund des Klimawandels ist der Lebensraum vieler Tiere akut bedroht und bietet nicht mehr das, was sie zum Überleben brauchen. Die Doku zeigt auch die Versuche, sich den schwierigen Gegebenheiten anzupassen. Gekonnt nimmt die Audiodeskription die Fäden des Haupterzählers Axel Milberg auf. Sie ergänzt und erweitert diese um Sachinformationen sowie detailreiche Bild- und Actionbeschreibungen, die sich harmonisch in den Gesamtkontext von Bildern, Musik und Sprechertext einfügen.

NDR Hörfilmteam "Unsere Meere – Unbekannte Ostsee": Doris Würfel, Stefanie Schruhl (Filmbeschreibung), Beate Rysopp (Sprecherin), Frank Albiker (Ton), Martin Ovelgönne, Uschi Heerdegen-Wessel (Redaktion).

Kinder- und Jugendfilm: "Slava der Hund"

Die dritte nominierte Hörfilm-Produktion des NDR in diesem Jahr ist "Slava der Hund" in der Kategorie Kinder- und Jugendfilm. Das Thema des Ukraine-Krieges bildet den Rahmen für diese vielschichtige fantasievolle Geschichte, die Kleine wie Große berührt und dabei die Grenzen des Kinder-Genres feinfühlig ausweitet. Zu Kriegsbeginn fliehen die Kinder Andryi und Alona, ihre Mutter, die Urgroßmutter sowie Slava, der Hund der Familie, nach Hamburg. Bei der chaotischen Ankunft geht Slava verloren und es entwickelt sich eine abenteurliche Suche nach dem Hund. "Slava der Hund" hat eine für Kinderfilme ungewöhnlich komplexe Struktur mit vielen parallelen Handlungssträngen. Mit sprachlichem Feingefühl leitet die Audiodeskription sicher durch dieses Chaos. In den zahlreichen dialogfreien Passagen nimmt die AD das junge Publikum souverän mit auf die turbulente Suche nach Slava durch Hamburg.

NDR Hörfilmteam "Slava der Hund": Olaf Koop, Stefanie Schruhl (Filmbeschreibung), Beate Rysopp (Sprecherin), Michael Funk (Ton), Martin Ovelgönne, Uschi Heerdegen-Wessel (Redaktion).

Verband fördert Teilhabe

Der DBSV verleiht seit 2002 den Deutschen Hörfilmpreis und ehrt damit herausragende Hörfilme sowie Projekte, die diese barrierefreien Filmerlebnisse voranbringen. In Anlehnung an den Begriff Audiodeskription (AD) wird die Trophäe auch "ADele" genannt. Das NDR Hörfilmteam wurde bereits achtmal mit einer "ADele" ausgezeichnet - zuletzt 2022 mit dem Publikumspreis für die Hörfilmfassung zur ARD-Krimiserie "Die Toten von Marnow". Das Ziel des DBSV ist es, die soziale Stellung blinder und sehbehinderter Menschen zu verbessern und ihre gesellschaftliche, berufliche und kulturelle Teilhabe zu fördern. Den 19 Landesvereinen des DBSV gehören rund 40.000 Menschen an.

Was ist ein Hörfilm?

Die Audiodeskription, auch Hörfilm genannt, beschreibt für blinde und sehbehinderte Menschen auf einer zusätzlichen Tonspur die visuellen Elemente eines Films. In den Dialogpausen schildert ein Sprecher Handlung und Orte des Geschehens sowie Gestik und Mimik der Personen. Die Audiodeskription bietet Blinden und Sehbehinderten ein besseres Verständnis der gezeigten Handlung und eröffnet ihnen damit einen barrierefreien Zugang zum Fernsehprogramm.