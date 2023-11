Stand: 12.11.2023 11:15 Uhr Und die Della Awards gehen an ...

Premiere in Babelsberg: Erstmals wurden am vergangenen Wochenende in den altehrwürdigen Filmstudios die Della Awards an gehörlose Filmschaffende verliehen. Die Preisverleihung war der große Höhepunkt der ersten Auflage eines internationalen Filmfestivals, das sich vor allem an taube, aber auch an hörende Filmschaffende richtete. Ziel der Veranstaltung ist es, mehr Inklusion in der Filmbranche zu erreichen. Um beim Festival mit einer Produktion nominiert zu werden, ist es Bedingung, dass gehörlose Menschen vor oder hinter der Kamera eine bedeutsame Rolle übernommen haben.

Die Gewinner

Bei der glamourösen Preisverleihung wurde die philippinische Produktion „Tell her Flag“ von Real S. Florido als bester Spielfilm ausgezeichnet. Als beste Schauspielerin wurde Anne Zander für ihre Rolle in „Du sollst hören“ gekürt. Bester Schauspieler wurde Ilan Dwek für „Diagnonsense“. Der Award für die beste Regie ging an Christophe Ho für „Pas le choix“. In der Kategorie „bester barrierefreier Streaminganbieter und Innovation im TV“ wurde das ZDF ausgezeichnet. Der Della-Award für den besten Kurzfilm ging an „Diagnonsense“ von Regisseur Samuel Dore.

Außerdem wurden zwei Sonderpreise von der internationalen Jury, bestehend aus acht gehörlosen und hörenden Mitgliedern, vergeben. Der Bernard-Bragg-Preis ging an Michele Vitale, der Gunter-Trube-Preis an Marco Lipski.

Für eine bessere Kommunikation

Nach der Preisverleihung feierten mehr als 400 geladene Gäste und Besucher gemeinsam mit den Preisträgern die erfolgreiche Premiere des Filmfestivals bei einer rauschenden Aftershow-Party. Ins Leben gerufen und durchgeführt wurde der Della Award 2023 vom Zentrum für Kultur und visuelle Kommunikation der Gehörlosen in Berlin/Brandenburg e.V. (ZfK e.V.). Der soziokulturelle und gemeinnützige Verein will dazu beitragen, die Kommunikation zwischen tauben und hörenden Menschen in allen Lebenslagen sicherzustellen. Der ZfK e.V. macht sich für Kunstschaffende in der Gehörlosengemeinschaft und barrierefreie Kulturveranstaltungen stark.