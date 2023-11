Stand: 24.10.2023 11:15 Uhr Della Award: Festival für gehörlose Filmschaffende

Erstmals führt in diesem Jahr ein internationales Filmfestival gehörlose Filmschaffende zusammen. Die zweitägige Veranstaltung in Potsdam-Babelsberg bietet ein vielfältiges Programm mit Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilmen. Höhepunkt ist die Verleihung der Della Awards am 11. November 2023 im Studio Babelsberg. Die Auszeichnungen gehen an gehörlose Schauspielerinnen und Schauspieler, Filmemacherinnen und Filmemacher sowie an andere Berufsgruppen, die im Bereich Film oder audiovisuelle Medien tätig sind.

Ein Della Award wird in zehn Kategorien an taube Filmschaffende verliehen:

- Bester Dokumentarfilm

- Bester Spielfilm

- Bester Kurzfilm

- Beste Regie

- Beste Kamera

- Beste schauspielerische Leistung (weiblich gelesene Person)

- Beste schauspielerische Leistung (männlich gelesene Person)

- Und bester barrierefreier Streaming-Anbieter und Innovationspreis für TV

Zudem gibt es zwei Sonderpreise: den Gunter Trube Preis und den Bernard Bragg Preis.

Die Entscheidung fällt eine achtköpfige internationale Jury, bestehend aus gehörlosen und hörenden Mitgliedern.

Ins Leben gerufen und durchgeführt wird der Della Award 2023 vom Zentrum für Kultur und visuelle Kommunikation der Gehörlosen in Berlin/Brandenburg e.V. (ZfK e.V.). Der soziokulturelle und gemeinnützige Verein will dazu beitragen, die Kommunikation zwischen tauben und hörenden Menschen in allen Lebenslagen sicherzustellen. Der ZfK e.V. macht sich für Kunstschaffende in der Gehörlosengemeinschaft und barrierefreie Kulturveranstaltungen stark.

Mehr Informationen zum Della Award finden Sie unter della-award.de.