Süße Weihnachten - Backtradition im Norden

Weihnachten ist die Zeit der ganz süßen Versuchungen. Zu keiner Jahreszeit gibt es derart viele traditionelle Süßigkeiten: Dominosteine, Zimtsterne, Lebkuchen und Printen, Christstollen, Spekulatius und Weihnachtsbaumschmuck aus Schokolade.

Das bewährte Duo Carlo von Tiedemann und Tarik Rose ist auf Weihnachtsmission. Sie haben sich vorgenommen, die ultimativ leckerste Weihnachtsnascherei zu finden. Was gibt es alles an weihnachtlichen Süßigkeiten? Und was essen die Menschen am liebsten? Was gehört im Norden an Weihnachtsleckereien unbedingt zum Fest? Was sind die neuen Trends und was die beliebten Klassiker? Woher stammen die unterschiedlichen Rezepte und Traditionen?

Geschichte und ein Blick hinter die Kulissen

Die Sendung gibt Einblick hinter die Kulissen einer Schokoladenfabrik, beim Stollenbäcker und Konditormeister "um die Ecke" und erzählt die geschichtlichen Hintergründe zu den einzelnen Köstlichkeiten. Die beiden Protagonisten naschen sich plaudernd von Süßigkeit zu Süßigkeit, besuchen Bäckereien und Produktionsstätten. Sie schauen den Machern über die Schulter und erfahren dabei das eine oder andere Geheimrezept. Und schon ist die Weihnachtsstimmung perfekt.

Einen Hamburger Marzipan-Stollen backen 24.12.2018 11:45 Uhr Der Hamburger Bäcker Karl Kipping und Fernsehkoch Tarik Rose zeigen Schritt für Schritt, wie man einen leckeren Marzipan-Stollen herstellt.







