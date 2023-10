Sturmböen und Hochwasser an der Ostseeküste erwartet Stand: 18.10.2023 20:51 Uhr Weil der Wind stark von Osten bläst, müssen sich die Menschen an der Ostseeküste auf Hochwasser einstellen. In den nächsten Tagen besteht auch Sturmflutgefahr, an der Nordsee sind die Folgen des Sturms ganz andere.

In der Lübecker Bucht werden laut Vorhersage des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie am Donnerstag 110 Zentimeter über dem mittleren Hochwasser erreicht. In der Kieler Bucht wird dann mit 130 Zentimetern darüber gerechnet. Bereits am Mittwochabend sollte der Stand in der Lübecker und der Kieler Bucht laut Vorhersage um 20 bis 70 Zentimeter über dem mittleren Hochwasser liegen.

Wismar warnt seine Hafenanwohner

Auch an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns soll es zu einer außergewöhnlichen Hochwasser-Lage kommen. Für Sonnabend sind in Wismar 140 Zentimeter über normal vorhergesagt. Die Stadt fordert die Menschen, die am Hafen leben, deshalb auf, Schutzmaßnahmen zu treffen. Sie sollen Fahrzeuge aus dem hochwassergefährdeten Gebiet bringen. Es sollen auch Sandsäcke zur Verfügung gestellt werden.

Insulaner und Herbst-Urlauber an der Nordsee müssen sich in den kommenden Tagen dagegen auf Verschiebungen und Ausfälle bei Fähren von und zu den Ostfriesischen Inseln einstellen. Dort werden in den nächsten drei Tagen wegen des Ostwindes deutlich niedrigere Wasserstände erwartet. An der niedersächsischen Küste fallen die Hochwasserstände bis zu 125 Zentimeter niedriger aus als das sonst übliche mittlere Tidehochwasser. Deswegen können die Fähren zum Teil nicht mehr fahren. Laut der Reederei Norden-Frisia wird der Verkehr nach Juist am Freitag komplett eingestellt. Die Insel ist dann nur noch mit dem Inselflieger zu erreichen. Die Deutsche Bahn teilte am Mittwoch mit, den Fährverkehr von und nach Wangerooge am Freitag und am Sonnabend komplett einzustellen. Auch für Sonntag sei wegen des kräftigen Ostwindes mit weiteren Einschränkungen zu rechnen, teilte das Unternehmen mit. Außerdem kündigten auch Fährgesellschaften für Verbindungen von und nach Langeoog und Spiekeroog von Donnerstag bis zum Wochenende Fahrplanänderungen an.

Auch an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste sollen die Wasserstände bis Sonnabend deutlich unter den Normalwerten liegen. Daher haben die Reedereien für die Verbindungen zu Inseln und Halligen Ausfälle und Verschiebungen angekündigt.

