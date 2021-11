Stadt - Land - Check: Wie wir im Norden leben | Themenwoche 2021

Stadt- oder Landflucht? Wie lebt es sich in der norddeutschen Tiefebene oder in einer unserer Großstädte? Moderatorin Alina Stiegler ist frisch verheiratet und stellt sich die Frage: Wo lebt eine Familie besser? Wir checken die Zahlen für Norddeutschland. Wie ist die Krankenhausversorgung bei uns auf dem Land und alternativ in der Stadt? Wie sicher fühlen sich die Menschen? Warum sprechen immer mehr von Ängsten, obwohl die Kriminalstatistiken nach unten gehen? Wo fühlt man sich mit Kinderwunsch besser aufgehoben und erreicht Hebamme und Kreissaal am schnellsten?