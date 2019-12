Schwesig hält Weihnachtsansprache Sendung: Nordmagazin | 23.12.2019 19:30 Uhr 3 min | Verfügbar bis 30.12.2019

In ihrer Weihnachtsansprache hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig die Brandbekämpfung in Lübtheen gewürdigt und den Zusammenhalt in MV betont: "Gemeinsam können wir viel schaffen".