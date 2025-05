"Cheats - Wer zerstört unsere Games?" - Erleben Sie die STRG_F-Preview in Hamburg Sendedatum: 12.06.2025 19:00 Uhr Gewinnen Sie Karten für die Preview unseres neusten Videos „Cheats – Wer zerstört unsere Games?"!

Counter-Strike ist eines der beliebtesten Spiele der Welt – und vielleicht das kaputteste. In einem Sport, der längst Millionen bewegt, zerstören Cheater nicht nur die Fairness, sondern auch den Spielspaß. In der Vergangenheit gab es immer wieder Skandale in dem Spiel. Aber wie sicher sind die Turniere heute?

Unser Reporter Yannic Hannebohn will wissen, wie tief das System durchdrungen ist – und begibt sich gemeinsam mit seinem Kollegen Gunnar Krupp auf die Suche nach einem Phantom: dem legendären Coder eines Cheats, der die E-Sport-Welt erschüttert hat. Seine Recherche erzählt Yannic Hannebohn nicht nur in einem neuen STRG_F-Video, das Ende Juni veröffentlicht wird, sondern auch in einer 5-teiligen Podcast-Serie, die der NDR in Ko-Produktion mit dem SWR produziert hat. Auch hier werden wir gemeinsam reinhören.

Anschließend gibt es eine Talkrunde mit den Autoren Yannic Hannebohn und Gunnar Krupp sowie mit weiteren spannenden Gästen.

Der NDR zeigt das neue STRG_F-Video als exklusive Preview vor Ort in Hamburg. Sie können zwei Tickets für das Event gewinnen.

Preview in Hamburg

Wann?

Donnerstag, 12. Juni 2025

Einlass ab 19:00 Uhr

Beginn um 19:30 Uhr

Wo?

In Hamburg

So können Sie gewinnen

Sie wollen bei der Preview in Hamburg dabei sein? Das geht ganz einfach! Füllen sie das untenstehende Formular aus und schicken Sie es ab – schon haben Sie die Chance, Tickets für die Preview zu gewinnen.

Teilnahmeschluss: 05. Juni 2025, 12:00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Hier finden Sie die Teilnahmebedingungen der Verlosung.

Wir drücken die Daumen!

Dieses Thema im Programm: 12.06.2025 | 19:00 Uhr