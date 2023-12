Redaktionelle*r Mitarbeiter*in [w/m/d] in freier Mitarbeit für "Reschke Fernsehen" Stand: 22.12.2023 10:05 Uhr

Seit Februar 2023 läuft im Ersten die neue Show "Reschke Fernsehen" mit der preisgekrönten Journalistin und "Panorama"-Moderatorin Anja Reschke, in der investigative Themen unterhaltsam im Charakter einer Late-Show präsentiert werden. Die Sendung wird im NDR produziert, neben dem Ersten auch in der ARD-Mediathek präsentiert und von einem umfangreichen Social-Media-Paket begleitet – auch im Jahr 2024 geht es weiter mit "Reschke Fernsehen"! Für diese neuen Folgen suchen wir ab dem 01.02.2024 eine*n redaktionelle*n Mitarbeiter*in in freier Mitarbeit auf der Basis eines Projektvertrages. Die Laufzeit des Projekts ist vorerst bis zum 31.12.2024 angelegt.

Das erwartet Dich

Spannende Aufgaben mit einer besonderen Kombination aus Recherche, Journalismus und Unterhaltung

Ein kreatives und hochengagiertes Team

attraktives Honorar und vielfältige, tarifliche Nebenleistungen des NDR für freie Mitarbeiter*innen

Flexibles Arbeiten

Bestens gerüstet: Nutze Fort- und Weiterbildungsangebote im NDR

Deine Aufgaben

Neue investigative und unterhaltsame Stoffe finden

Autor*innen bei ihren Recherchen und der Umsetzung für eine Studio-Produktion betreuen und begleiten

Recherchen spannend, humorvoll und zielgruppenwirksam für Das Erste und die ARD-Mediathek erzählen

Recherche-Kooperationen mit anderen Formaten und Medien koordinieren

Deine Skills

Sehr hohe Teamfähigkeit

Flexibilität

Langjährige Erfahrung im TV-Journalismus, gerne auch mit Background in der Unterhaltung und / oder bei Satire-Formaten

Kreativität, Humor und Ideen für optische Umsetzungen im Beitrag und Studio

Sichere dramaturgische Fähigkeiten

Wir freuen uns auf Eure und Ihre Bewerbungen! Ansprechpartner ist Andreas Lange, Kontakt: reschkefernsehen@ndr.de