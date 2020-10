Over Water: Das Familiendrama in den Docks

Das Familiendrama erzählt die Geschichte eines ehemals Alkohol-abhängigen TV-Stars, der von seiner Familie eine zweite Chance bekommt und trotz richtiger Absichten die falschen Entscheidungen trifft.

Vom Neuling wird John Beckers zum Dreh- und Angelpunkt im Antwerpener Hafen, in dem er sich auf sehr lukrative, aber auch halsbrecherische Deals in den Docks einlässt.

Staffel 1 (Folgen 1 - 10)

John Beckers ist ein ehemaliger TV-Promi, der durch seine Trink- und Spielsucht auf die schiefe Bahn geraten ist. Frisch aus der Entzugsklinik entlassen, verspricht er seiner Frau Marjan und den beiden Kindern, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Dieses Mal will er alles richtig machen, sich das Vertrauen seiner Familie redlich verdienen, und tritt eine Stelle in der Reederei seines Schwiegervaters Freddy Michielsen an. Wird John in der Lage sein, den Versuchungen in seiner neuen Welt zu widerstehen?

Sendetermin: vom 20. Oktober bis 17. November, dienstags um 22 Uhr in Doppelfolgen

Staffel 2 (Folgen 11 - 20)

John wird nach ein paar Monaten aus dem Gefängnis entlassen, aber sein Leben hat sich komplett verändert. Marjan hat ihn verlassen, Ella ist schwanger und Barry aus dem Koma erwacht. John hat zwar seine Alkohol-Krankheit im Gefängnis überwunden, aber er hat eine neue Sucht, die genauso schlimm ist, wenn nicht schlimmer: die Sucht nach Macht. John steigt auf, höher als zuvor. Und die Tatsache, dass De Paelsmaecker eine große Zuneigung für ihn empfindet, begünstigt, dass John eine einzigartige Machtposition einnehmen kann. Doch die gerät ins Wanken, als der Mord an Patrick De Beco den sonst so loyalen, aber jetzt totkranken Carl Dockx immer mehr bedrückt. Aber damit nicht genug. Marjans neuer Freund ist ausgerechnet der ehrgeizige Hafenmeister, der sich als Kandidat für den Posten des Bürgermeisters bewirbt. Er schreibt sich die Säuberung des Antwerpener Hafens auf die Fahnen und erklärt damit John und seinen lukrativen Geschäften den Krieg.

Sendetermin: vom 12. Januar bis 9. Februar 2021