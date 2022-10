Stand: 06.10.2022 12:39 Uhr NDR Bürgerparlament: Verzicht? Nicht mit mir!

Die Inflationsrate in Deutschland ist derzeit die höchste seit 50 Jahren. Alle fordern dazu auf, den Gürtel enger zu schnallen, aber keiner möchte betroffen sein. Die Solidarität scheint aufgebraucht. Sind Politikerinnen und Politiker in der Lage, die Herausforderungen zu bewältigen? Geht es dabei gerecht zu? Reicht der Zusammenhalt in unserem Land? Und wie kommen wir aus der Spirale der ständig steigenden Preise wieder raus?

Darüber diskutiert Moderator Ingo Zamperoni mit 20 Gästen im Bürgerparlament am 5. November ab circa 19 Uhr. Wenn Sie bei der Aufzeichnung im Studio dabei sein und über dieses Thema mitreden wollen, dann bewerben Sie sich ganz einfach. Dazu brauchen Sie nur unten stehendes Formular auszufüllen und abzuschicken.

Die Sendung wird ausgestrahlt am 8. November um 22 Uhr im NDR Fernsehen.

Teilnahme möglich ab 16 Jahren. Wenn Du noch nicht 18 Jahre alt bist, müssen Deine Eltern oder Erziehungsberechtigten auch mit Deiner Bewerbung einverstanden sein. Sprich also vorher mit ihnen. Sind sie einverstanden, dann kannst Du Dich gerne hier mit dem Formular anmelden.

