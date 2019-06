Könige der Welt

Alles beginnt mit einem gelben Zettel: "Wir versprechen, die beste Rockband aller Zeiten zu werden", kritzeln sie im Jahr 2000 größenwahnsinnig auf ihr Demotape. "Wenn ihr das nicht glaubt - fuck off!" Empfänger: die größten Musiklabels Amerikas. Absender: ein Haufen Dorfjungs. Union Youth ist ihr Name, Musik aus einer Garage im niedersächsichen Bad Bentheim, Songs wie Handgranaten. Vier Freunde und die Kraft der Träume: Maze, Michael, Jan und Nobse, Anfang 20. Rauskommen aus der Ödnis von Discountern und Kuhweiden. Dagegen rebellieren, dass das Leben eng, kurz und sinnlos ist. Protzig ist ihr Plan, unverschämt und naiv.

Böses Erwachen

Die Plattenbosse sehen das anders, holen die Jungs aus Niedersachsen nach Amerika. Die Freunde spielen vor Superstars, fahren in Limousinen, sitzen in Bars mit Robbie Williams und Josh Homme, dem Frontmann der Band Queens of the Stone Age. Es sind wundersame Jahre, rauschhaft und exzessiv. Bis die Jungs vom Land böse erwachen.

Videos 06:12 "So eine Geschichte hat es noch nicht gegeben" Berührend und auch ein bisschen irre: die einzigartige Story der Rock-Band Pictures. Die Filmemacher verraten, warum lange nicht klar war, ob es den Film überhaupt geben würde. Video (06:12 min)

Das Leben danach - ohne die Band

15 Jahre später. Die Erinnerungen verblassen auf Videokassetten, jeder geht eigene Wege. Union Youth gibt es schon lange nicht mehr. Über die Dinge, die passiert sind, wurde nie richtig gesprochen. Nobse wohnt auf dem Land, Jan wird Vater. Michael macht eine Ausbildung im Einzelhandel und verkauft sein Schlagzeug. Maze schlägt sich in Berlin durch.

Sehnsucht nach einem Neuanfang der Band

Maze entscheidet sich, wieder das zu machen, was er am meisten liebt: Musik. In Berlin trifft er Ole, den früheren Live-Techniker der Band. Sie schreiben neue Lieder. Maze entdeckt sein Talent neu. Auch zu Michael, dem Schlagzeuger, hat er wieder Kontakt. Sie vermissen ihren Sound. Dass er kaum schläft, verschweigt der Sänger. Zusammen mit Bassist Markus gründen sie eine neue Band: Pictures. Sie ahnen nicht, dass sie damit die Geister der Vergangenheit wecken.

Hölle Drogenentzug und harte Probe für die Freundschaft

Die erste Probe: Maze ist seltsam. Zweite Probe: Maze fehlt. Allen wird klar: Ihr Sänger ist in Lebensgefahr. Drogen. Depressionen. Berliner Kontrollverlust. Die neue Band wird zu einer Lebensentscheidung: noch mal in die Freundschaft investieren? Sich mit Mitte 30 als Musiker neu erfinden?

Während Maze über Monate die Hölle des Drogenentzugs erlebt, beginnt für die anderen ein schmerzhafter Selbstfindungstrip, der jeden Einzelnen auf eine harte Probe stellt. Wer waren sie damals? Wie konnte es so weit kommen? Auch die Verantwortung für Maze fordert die Freundschaft.

Doch allen Ängsten zum Trotz gehen sie gemeinsam das Wagnis ein: eine neue Band, alles auf Anfang, Traumstunde Null. Nur der Lebensstil muss sich radikal ändern: Popmusik, Grüner Tee, selbst verordnete Entgiftungskur. Kann das gut gehen? Als die Band vor ihrer ersten Tour steht, eskaliert die Situation.

Der Dokumentarfilm "Könige der Welt" erzählt die Geschichte einer außergewöhnlichen Clique im schillernden Milieu der Musikbranche. Was bleibt, wenn Träume erwachsen werden?

Videos 03:40 DAS! Weltpremiere: "Könige der Welt" auf der Berlinale DAS! Die Doku "Könige der Welt" erzählt die Geschichte der Garagenband Union Youth. DAS! hat die Regisseure Christian von Brockhausen und Timo Großpietsch bei der Premiere in Berlin getroffen. Video (03:40 min) 02:28 Hamburg Journal "Pictures": Außergewöhnliche Band-Geschichte Hamburg Journal Union Youth hätten Rockstars werden können. Doch die Band zerbrach. Nun sind sie als Pictures wieder da. Die NDR Doku "Die Könige der Welt" erzählt ihre Geschichte. Video (02:28 min)