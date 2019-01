IT MUST SCHWING! The Blue Note Story

1939 gründeten Alfred Lion und Francis Wolff, zwei junge Emigranten aus Berlin, in New York das legendäre Jazz-Label Blue Note Records. Das Label konzentrierte sich ausschließlich auf amerikanische Jazzmusik und entwickelte einen unverwechselbaren Aufnahmestil und Sound.

Weltstars der Jazz-Muik

Blue Note Records entdeckte und produzierte eine beeindruckende Liga von Weltstars der Jazz-Musik. Darunter Künstler wie Miles Davis, Herbie Hancock, John Coltrane, Sonny Rollins, Wayne Shorter, Thelonious Monk und Quincy Jones.

In einer Zeit, in der afro-amerikanische Musiker in den USA immer noch unter Diskriminierung und Ausgrenzung litten, wurden sie bei Blue Note Records als gleichberechtigte Künstler respektiert. Hier wertschätzte man nicht nur ihre Begabung, sondern gab ihnen eine dringend benötigte Plattform. "It Must Schwing!" erzählt die bewegende Geschichte von zwei Freunden, die verbunden waren durch ihre leidenschaftliche Liebe zur Jazz-Musik und den tiefen Glauben an menschliche und künstlerische Freiheit.

Regie führt der mehrfache Grimme Preisträger Eric Friedler ("Das Schweigen der Quandts", "Aghet - Ein Völkermord", "The Voice of Peace - Der Traum des Abie Nathan", "Eis am Stiel - Von Siegern und Verlierern"). "It Must Schwing! The Blue Note Story" (Redaktion: Christoph Bungartz) kombiniert begeisternde Musik-Aufnahmen, exklusive Interviews (unter anderem mit Herbie Hancock, Quincy Jones, Sonny Rollins, Ron Carter und Sheila Jordan) und erstmals gezeigtes Archivmaterial mit eindringlichen Animationssequenzen. Blue Note Records feiert 2019 seinen 80. Geburtstag.