Game of Norddeutschland - Jetzt für die neue Staffel bewerben! Bei Game of Norddeutschland treten fünf Teams aus den fünf norddeutschen Bundesländern in einer Schnitzeljagd gegeneinander an. Wer hat Lust auf dieses ganz besondere Abenteuer?

Auf dem Weg durch den Norden müssen die Teams Quizaufgaben lösen, sportliche Herausforderungen meistern und dabei gut zusammenarbeiten! Die Teams bestehen dabei aus je zwei Personen, die sich blind verstehen: Gute Freundinnen und Freunde, Partnerinnen und Partner, Kolleginnen und Kollegen. Hauptsache, die Team-Dynamik stimmt!

Insgesamt dauert die Tour durch den Norden drei ganze Tage: Am ersten Tag scheiden bereits zwei Teams aus, am zweiten Tag muss ein weiteres Team gehen, bis am Schluss noch zwei Teams um das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro wetteifern.

Für die neue Staffel im Sommer 2023 sucht der NDR sportlich aktive und clevere Kandidatinnen und Kandidaten aus allen fünf norddeutschen Bundesländern! Bewerben Sie sich bis zum 31. März 2023.

Einfach für beide Personen das Formular ausfüllen und anmelden! Bitte bewerben Sie sich nur als Zweier-Team, nicht als Einzelperson.

Name, Vorname Person 1: * Name, Vorname Person 2: * Adresse Person 1 (Straße, Nr., PLZ, Stadt): * Adresse Person 2 (Straße, Nr., PLZ, Stadt): * E-Mail-Adresse Person 1: * E-Mail-Adresse Person 2: * Telefonnummer privat Person 1: Telefonnummer privat Person 2: Telefonnummer mobil Person 1: Telefonnummer mobil Person 2: Geburtsdatum Person 1: * Geburtsdatum Person 2: * Berufe: In welchem Bundesland leben Sie und was ist Ihre Verbindung dazu?: Wofür steht Ihr Bundesland für Sie?: Ihre Körpergrößen und Gewicht: Als wie sportlich schätzen Sie sich ein?: Wie oft machen Sie Sport?: Sind Sie eher Quizzer, eher Sportler oder beides?: Ihre Hobbys: Besondere Fähigkeiten: Besondere Interessen: Besonderes Engagement (Sport, Verein, Ehrenamt): Besondere Pläne (Reisen, persönliche Entwicklungen): Welche Führerscheine haben Sie?: Haben Sie TV-Erfahrung und wenn ja, wo?: Warum sind Sie das perfekte Team für Game of Norddeutschland?: In welchem dieser Zeiträume haben Sie Zeit oder könnten sich Zeit nehmen? (min. 1 Auswahl) *: 26.04.23 bis 01.05.23 30.05.23 bis 04.06.23 19.06.23 bis 24.06.23 Einverständnis: * Meine Daten werden an die Produktionsfirma weitergegeben, die das Casting durchführt. Damit bin ich einverstanden. Ich willige ein, dass der NDR sowie die beauftragte Produktionsfirma cineteam hannover GmbH [Limmerbrunnen 11a, 30453 Hannover] die von mir übermittelten personenbezogenen Daten verarbeitet. Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!