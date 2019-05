Drei Tote in Passau: Umstände weiter mysteriös

Hallo Niedersachsen - 12.05.2019 19:30 Uhr Autor/in: Buch

Die Polizei hat in einer Pension in Passau drei Leichen gefunden. In ihren Körpern steckten Armbrust-Pfeile. Unter den Toten ist eine 30-Jährige aus Niedersachsen.