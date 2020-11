Willkommen im Dritten: NDR startet 1965 sein Fernsehprogramm

Am 20. September 1965 startet der NDR gemeinsam mit Radio Bremen und dem damaligen Sender Freies Berlin mit dem Dritten Programm ein neues TV-Angebot. Die erste reguläre Fernsehsendung des Dritten für den Norden ist ein Bildungsangebot: "Französisch im Fernsehen" heißt der Sprachkurs, der das Programm an diesem Montag um 19 Uhr eröffnet. Im Hauptabend beschäftigt sich die Reporterlegende Hermann Rockmann am ersten Sendetag mit dem Thema Luftfahrtsicherheit. Doch um 22 Uhr ist schon wieder das Testbild zu sehen: Ein Rückblick auf die Anfänge und wichtige Stationen des Programms aus fünf Jahrzehnten.