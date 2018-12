100 Jahre Helmut Schmidt

Hanseat, Langenhorner, Bundeskanzler, Weltbürger: Helmut Schmidt, der Mann mit der Lotsenmütze, steuerte die Geschicke der Bundesrepublik Deutschland von 1974 bis 1982. Helmut Schmidt war bereits zu Lebzeiten eine Institution und Autorität geworden, auch wenn er über 30 Jahre lang kein offizielles Amt mehr bekleidet hat.

Für viele war er der beste Bundeskanzler aller Zeiten

Helmut Schmidt polarisierte: Er ließ dem politischen Gegenüber kaum einen Zweifel, wessen Argumente er besser durchdacht fand. Und auch Weggefährten fuhr er manchmal brüsk über den Mund.

Gleichwohl hat Helmut Schmidt einen Mythos erschaffen, der, anders als seine vielmals zitierten Empfehlungen bei Visionen, von eben solchen geprägt war: sei es bei der Schaffung der KSZE (Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa), die bis heute als Stabilitätsanker in Europa dient, oder des ECU, aus dem die Gemeinschaftswährung Euro entsprungen ist. Auf der Rückseite des Zwei-Euro-Stücks wird das Porträt des Bundeskanzlers a. D., der im Dezember 2015 verstarb, seit dem Frühjahr 2018 auch in 20-millionenfacher Auflage geprägt.

Helmut Schmidt - Eine Karriere in Bildern

























































Das NDR Fernsehen nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine Reise zu den Orten, die Helmut Schmidt zur norddeutschen Größe gemacht haben. Immer noch hat ein Großteil der Bundesbürger ihn als einen der besten Bundeskanzler in Erinnerung. Am 23. Dezember wäre er 100 Jahre alt geworden.

Viele prominente Weggefährten kommen zu Wort

Eine filmische Annäherung an die politische Überfigur der SPD ergibt sich durch den Besuch bedeutsamer Schmidt-Orte: ob in seiner Heimatstadt Hamburg, am Brahmsee oder in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn.

Die Spuren des Hamburgers von Weltrang sind noch immer zu spüren. Und viele prominente Weggefährten wie Peer Steinbrück, Theo Sommer, Gerhart Baum oder Hans-Jochen Vogel können von einem Politiker und Menschen erzählen, der mehr Stoff als nur für ein großes Leben geliefert hat.

