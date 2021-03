Corona und das Leben danach - was lehrt uns die Pandemie

Experten diskutieren am 2. März 2021 im Bucerius Kunst Forum in Hamburg über die Lehren aus der Pandemie. Die Zuschauer konnten ihre Fragen per Mail einschicken. MIt dabei waren Annette Bruhns, die Chefredakteurin vom Straßenmagazin HInz & Kunzt, der Soziologe Heinz Bude, Julia Freudenberg, Mitglied des Beirats "Junge Digitale Wirtschaft" und der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit. Modertiert wurde die Diskussionsveranstaltung von der NDR Info Moderatorin Kathrin Schmid.