Stand: 29.01.2021 13:38 Uhr NDR Fernsehen: Die erfolgreichsten Sendungen 2020

Das Jahr 2020 stand auch im NDR Fernsehen im Zeichen der Coronavirus-Pandemie. Unter den Sondersendungen konnte die NDR Info Sondersendung "Karfreitag in Zeiten von Corona" mit 1,3 Millionen die meisten Zuschauer*innen verzeichnen. Das entspricht einem Marktanteil von 25,2 Prozent. Unter den zahlreichen Ausgaben von "ARD Extra - Die Corona-Lage" liegt die Sendung vom 26.3.2020 mit gut einer Million Zuschauer*innen (Marktanteil 14,6 Prozent) vorn.

Auf dem dritten Platz der Sondersendungen liegt die von NDR Info zum Orkantief "Sabine", die von fast einer Million Menschen eingeschaltet wurde (13,4 Prozent Marktanteil).

Einzelsendungen: Highlights 2020

Die Sendung mit dem Tigerkopf, "Dinner for One" gehörte unter den Einzelsendungen zu den Quotenhits des Jahres 2020; gesendet natürlich am 31.12.2020. Zuschauer*innen: 0,935 Millionen und ein Marktanteil von 20,5 Prozent. Ein großer Erfolg war war außerdem das Doku-Drama "Unsere Geschichte - 125 Jahre Nord-Ostsee-Kanal". Gut neun Millionen Menschen haben es gesehen; das entspricht einem Marktanteil von 15,3 Prozent. Außerdem in den Top 10 der erfolgreichsten Einzelsendungen war die zum Tod des Schauspielers Jan Fedder: "Tschüss Jan - Hamburg verabschiedet sich".

Die erfolgreichsten Sendereihen 2020 nach Marktanteilen

Die Sendungen des NDR Fernsehens am Vorabend wie etwa DAS! werden am häufigsten eingeschaltet. Im vergangenen Jahr hat DAS! 13,2 Prozent Marktanteil im NDR Sendegebiet erzielt. Die Tagesschau kam hier auf 20 Prozent. Die beliebtesten regelmäßigen Sendungen sind aber die vier Landesprogramme Hallo Niedersachsen, Schleswig-Holstein Magazin, Nordmagazin und Hamburg Journal. Die Hauptausgaben um 19.30 Uhr kamen auf einen Marktanteil von 27 Prozent.

Wie sehen die Marktanteile in den NDR Bundesländern aus?

Für das gesamte Sendegebiet hat der Marktanteil des NDR Fernsehens im Jahr 2020 acht Prozent betragen. Die Zuschauer*innen der vier NDR Länder haben das NDR Fernsehen unterschiedlich häufig eingeschaltet:

Niedersachsen: 7,5 Prozent

Schleswig-Holstein: 9,5 Prozent

Mecklenburg-Vorpommern: 6,8 Prozent

Hamburg: 8,5 Prozent

Stichwort: Marktanteil Der Marktanteil gibt an, wie viel Prozent der Fernsehnutzung zu einem bestimmten Zeitpunkt auf eine bestimmte Sendung beziehungsweise ein Programm entfallen.

