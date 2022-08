Uwe Grund

NDR Verwaltungsrat

Kurzbiografie

Geboren 4.7.1952 in Gundelsheim a/N

Verheiratet, 3 erwachsene Kinder

Ausbildung und Arbeit

Ausbildung zum Versicherungskaufmann, Allianz Vers. AG Stuttgart

ab 1971 Gewerkschaftssekretär in unterschiedlichen Aufgabenbereichen der DAG Bad.-Württ.

(u. a. Jugendarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Unternehmensbetreuung, Tarifarbeit

1987 Wahl zum Landesverbandsleiter der DAG Hamburg

2001 Mitglied der Landesbezirksleitung ver.di Hamburg

2007 bis 2013 DGB-Vorsitzenden Hamburg

Ämter und Mandate

1991 – 2011 Abgeordneter der Hamburgischen Bürgerschaft,

Arbeitsschwerpunkte in den Bereichen Wirtschafts-, Sozial- und Medienpolitik

Bis April 2018 Arbeitnehmervertreter in Aufsichtsräten verschiedener großer Unternehmen in der Finanzdienstleistungswirtschaft

Vorstand einer Stiftung (Altersversorgungseinrichtung) und im Vorstand Hamburger Hospiz e.V.

NDR

von 2008 bis 2017 Mitglied des NDR Rundfunkrates, Mitglied im Programmausschuss und

stv. Mitglied im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Informationstechnologien (FWI)

2012 - 2013 Vorsitzender des NDR Rundfunkrates,

seit 2013 bis 2016 Vorsitzender der Gremienvorsitzendenkonferenz der ARD (GVK)

2014-2017 Stellv. Vorsitzender des NDR Rundfunkrates

Juni 2018 Mitglied des NDR-Verwaltungsrates

Sie können eine Nachricht an Herrn Grund senden. Nutzen Sie dafür bitte das folgende Mail-Formular:

Absender Vorname & Name: * Straße & Hausnummer: * PLZ / Ort: * E-Mail: * Ihre Nachricht Ihre Mitteilung: Kopie Ihrer Mail erwünscht? Wenn Sie eine Kopie Ihrer Mail wünschen, tragen Sie bitte hier Ihre E-Mail-Adresse ein: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen der Bearbeitung meines Anliegens verarbeitet. Zuschriften können zur Bearbeitung von Anregungen, Fragen, Kritik und Beschwerden im NDR dem programmverantwortlichen Intendanten zugeleitet werden, damit dieser das Anliegen prüfen kann. Im Wege des Delegationsrechts des Intendanten kann eine Weiterleitung Ihres Anliegens an den programmschaffenden Bereich, das ist die zuständige Redaktion, erfolgen. Der NDR behandelt Ihre Daten stets vertraulich und nutzt diese insbesondere nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!