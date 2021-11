Stand: 08.11.2021 11:45 Uhr Öffentliche Sitzung des NDR Rundfunkrates am 3. Dezember 2021

Der NDR Rundfunkrat tagt am 3. Dezember 2021 ab circa 14.30 Uhr öffentlich auf dem Gelände des Norddeutschen Rundfunks in Hamburg. Eine Anmeldung für diese Sitzung ist möglich bis Donnerstag, 25. November 2021, unter gremienbuero@ndr.de. Corona-bedingt stehen bis auf Weiteres nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung. Die Teilnahme wird per E-Mail bestätigt.

Anmeldung für Medien-Vertreterinnen und -Vertreter

Medien-Vertretende, die die öffentlichen Sitzungen des Rundfunkrates verfolgen möchten, melden sich bitte per E-Mail an unter presse@ndr.de. Die Teilnahme wird per E-Mail bestätigt.