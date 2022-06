Landesrundfunkrat Hamburg

Ute Bertrand (ROBIN WOOD e.V.)

Gabriele Brasch (Diakonisches Werk Hamburg)

Sandra Goldschmidt (DGB Landesbezirk Nord)

Eva Hubert (Bündnis 90/Die Grünen Landesverband Hamburg)

Thomas Kärst (Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland - Nordkirche)

Elisabeth Elke Peine (pro:fem Verband Hamburger Frauen- und Mädcheneinrichtungen e. V.)

Hansjörg Schmidt, (SPD-Landesorganisation Hamburg)

Katja Schroeder (Arbeitsgruppe Bildende Kunst in Hamburg, c/o Kunsthaus Hamburg)

Stefanie Szczupak (Jüdische Gemeinde in Hamburg )

Thomas Volkmann (Verband Freier Berufe in der Freien und Hansestadt Hamburg e. V.)

Anneke Voß (Verbraucherzentrale Hamburg e. V.)