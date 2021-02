Dr. Günter Hörmann

1. stellvertretender Vorsitzender des NDR Rundfunkrates und Mitglied des Landesrundfunkrates Hamburg

Kurzbiografie

Verheiratet, zwei erwachsene Kinder.

Geboren 1950 in Sulingen/Niedersachsen

Studium der Rechtswissenschaft und der Soziologie in Hamburg

Referendariat in Hamburg und Paris

Wissenschaftlicher Referent am Max-Planck-Institut, Hamburg, und am Zentrum für europäische Rechtspolitik, Bremen

Promotion zum Dr. iur. mit einer Arbeit zum Verbraucherkredit

Zulassung als Rechtsanwalt in Hamburg

Ämter und Mandate

1987 – 1992

Referatsleiter Finanzdienstleistungen, Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände, Bonn

1992 – 2016

Geschäftsführer bzw. Vorstand (seit 2013) der Verbraucherzentrale Hamburg e.V.

2003 – 2006

Vorsitzender des Verwaltungsrates des Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

2006 bis 2017

Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung Warentest

Seit 2016

Mitglied des Energienetzbeirats der Freien und Hansestadt Hamburg

Seit 2012

Mitglied des Rundfunkrates des NDR, entsandt von der Verbraucherzentrale Hamburg e.V.

2015 bis 2017

Vorsitzender des Rechts- und Eingabenausschusses

Seit 2. Juni 2017

Vorsitzender des Rundfunkrates

