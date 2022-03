Stand: 24.03.2022 09:32 Uhr "frag die tagesschau" - im Gespräch mit den Nachrichtenprofis

Wie entsteht die tagesschau um 20 Uhr? Wie sieht die Arbeit der Sprecher*innen aus? Wie entscheidet die Redaktionen, welche Themen in die Sendung kommen? Um Fragen wie diese geht es bei "frag die tagesschau" am Dienstag, 29. März ab 20.15 Uhr, direkt im Anschluss an die 20-Uhr Ausgabe der tagesschau. Judith Rakers bleibt nach der Sendung im Studio und beantwortet Fragen der Zuschauer*innen, ebenso Marcus Bornheim und Juliane Leopold (Chefredaktion ARD-aktuell) sowie Redakteur*innen aus dem tagesschau-Team. "Frag die tagesschau" wird bei tagesschau24 übertragen und auf den tagesschau-Kanälen auf YouTube und Facebook gestreamt. Eine Beteiligung ist möglich über die Social Media Kanäle der tagesschau sowie per Mail: frag-selbst@tagesschau.de.