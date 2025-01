Entdecken und Erleben - der NDR für Dich

Neue Staffel: HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ

Fernsehfilm: Großstadtrevier – Im Moment der Angst

Neue NDR Serie: Reisen mit Muddi

Morgane Alvaro (Audrey Fleurot) ist eine chaotische, alleinerziehende Mutter von drei Kindern. Doch darf man sich von ihrer auf den ersten Blick eher schlichten Persönlichkeit und der speziellen Kleidung nicht täuschen lassen: Morgane hat einen IQ von 160! Durch Zufall wird die Polizei auf ihr Talent aufmerksam. Fortan löst sie gemeinsam mit Kommissar Adam Karadec (Mehdi Nebbou) verzwickte Mordfälle.

In Frankreich, Belgien und der Schweiz war die Krimi-Komödie ein riesiger Erfolg. Die Serie "HIP: Ermittlerin mit Mord-IQ" gibt es im französischen Originalton und als deutsche Fassung.

So ziemlich alles hat Harry Möller (Maria Ketikidou) in ihren 35 Jahren als Polizistin bei Einsätzen gesehen und erlebt. Doch plötzlich gerät sie in diesen einen Moment, in dem alles anders ist. In dem sie in einen psychischen Ausnahmezustand kippt, mit schwerwiegenden Folgen für sich selbst und ihren Kollegen Nils Sanchez (Enrique Fiß). Bei einer Massenschlägerei in der Hamburger HafenCity werden Harry Möller und die Rettungssanitäterin Mirja Grabowski (Franziska von Harsdorf) schwer verletzt. Die beiden Frauen können sich nur noch fluchtartig im Rettungswagen verbarrikadieren. Als Harry Möller der Sanitäterin am nächsten Tag zum Dank Blumen ins Krankenhaus bringen will, erfährt sie, dass diese die Nacht nicht überlebt hat.

Agnetha Lakshmi Pfeiffer (Alwara Höfels) ist Anfang 40, shoppingsüchtig und vor allem eines: hochverschuldet. Als morgens der Gerichtsvollzieher statt des Weckers klingelt, hat Agnetha nur noch eine Chance: das Erbe ihrer kürzlich verstorbenen Mutter (Andrea Sawatzki) anzutreten, zu der sie seit Jahren keinen Kontakt mehr pflegt. 324.000 Euro könnten bald ihr gehören, doch da ist dieser klitzekleine Haken: Agnetha soll ihre tote Mutter im Leichenwagen quer durch Norddeutschland transportieren. Es beginnt ein Roadtrip voller kurioser Begegnungen, Abenteuer und der ein oder anderen Überraschung.

