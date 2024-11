Entdecken und Erleben - der NDR für Dich

NDR Story: Drogenreport mit Tobi Schlegl

Sportschau Podcast zum 15. Todestag: Robert Enke

Doku: Boris Herrmann - Segeln am Limit

Drogen sind im Mainstream angekommen. Umfragen belegen: Mehr als 20 Prozent der Deutschen haben bereits illegale Substanzen konsumiert. Gleichzeitig ist die Zahl der Drogentoten so hoch wie nie. Reporter Tobi Schlegl, selbst Notfallsanitäter, spricht mit Betroffenen und Ärzten. Den Hamburger Zoll begleitet er bei Kontrollen und fragt: Warum wird immer mehr konsumiert? Wo liegen die Gefahren? Und was tut der Staat gegen den illegalen Drogenmarkt?

Vor 15 Jahren nahm sich Robert Enke das Leben. Die Nachricht erschütterte am 10. November 2009 das Land. Es war ein so einschneidendes Ereignis, dass die meisten Menschen noch heute wissen, wie und wo sie davon erfahren haben. Bis zu seinem Tod wusste kaum jemand, dass Robert Enke schon seit Jahren an schweren Depressionen gelitten hatte. Wie verbreitet sind psychische Probleme unter Profi-Fußballern? Was hat die Medienwelt aus dem Tod von Robert Enke gelernt? Und wie weit sind der Fußball und die Gesellschaft 15 Jahre später? Der Erfolgspodcast von 2019 in einer komplett überarbeiteten Version mit neuen Interviews, u.a. mit Teresa Enke.

Boris Herrmann ist einer der Stars der globalen Seglerszene. 2021/22 segelt er die Vendée Globe, die härteste Regatta der Welt, zum ersten Mal – 80 Tage nonstop allein um die Welt. 2024 startet er erneut und konstruiert dafür ein komplett neues Boot. Bei der Vorbereitung auf das Rennen hat der deutsche Extremsegler eine Filmcrew so nah wie noch nie an seinem Leben, seiner Motivation und seinen Emotionen teilhaben lassen.

